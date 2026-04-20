Martedì 21 aprile 2026 alle 21:30 si gioca la sfida tra Girona e Real Betis. I catalani cercano di confermare il momento positivo, mentre la squadra andalusa ha appena perso la possibilità di partecipare alle competizioni europee, sconfitta in casa dal Braga. Le formazioni ufficiali e le quote delle scommesse sono disponibili, e i pronostici puntano a un match equilibrato tra due squadre con obiettivi diversi in questa fase della stagione.

Improvvisamente, il cielo è diventato molto scuro per il Real Betis: la squadra andalusa ha abbandonato il sogno europeo, si è inchinata al Braga a La Cartuja, crollando in maniera difficile da spiegare dopo un inizio strepitoso. Dopo nemmeno mezz’ora i Verdiblancos conducevano con due reti di vantaggio e sembravano avviati verso la semifinale: il. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Girona-Real Betis (martedì 21 aprile 2026 ore 21:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. I catalani possono confermare il buon momento

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