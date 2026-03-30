gialappashow riparte stasera su tv8 e sky uno con jovanotti e maccio capatonda

Stasera riparte su TV8 e Sky Uno la nuova stagione di GialappaShow, condotto da Giorgio Gherarducci e Marco Santin della Gialappa’s Band. Il programma, prodotto da Banijay Italia, prevede una programmazione settimanale con appuntamenti ogni lunedì alle 21. La stagione include grandi ritorni, nuovi personaggi, ospiti e sketch incentrati sull’intrattenimento e la comicità.

Nuova edizione tra grandi ritorni e personaggi inediti, con ospiti e sketch sempre più centrali. Al via l’attesissima nuova stagione di GialappaShow, il programma di Giorgio Gherarducci e Marco Santin della Gialappa’s Band, prodotto da Banijay Italia, che torna dal 30 marzo, ogni lunedì alle ore 21.30, in prima visione assoluta su TV8,anche in simulcast su Sky e in streaming su NOW. Al timone del programma l’inossidabile Mago Forest, mattatore. su Digital-News.it Nuova edizione tra grandi ritorni e personaggi inediti, con ospiti e sketch sempre più centrali.. Al via l’attesissima nuova stagione di GialappaShow, il programma di Giorgio Gherarducci e Marco Santin della Gialappa’s Band, prodotto da Banijay Italia, che torna dal 30 marzo, ogni lunedì alle ore 21. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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