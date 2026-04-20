Ghivi in festa Salvezza sicura Seravezza delude

Nel match tra Ghiviborgo e Seravezza, i padroni di casa si sono imposti per 1-0. La partita si è decisa da un gol nel corso del secondo tempo, portando il Ghiviborgo a una vittoria che garantisce la salvezza. La squadra ospite ha mostrato alcune difficoltà, deludendo le aspettative. La formazione locale ha schierato un 4-2-3-1, con Butano tra i pali e diversi cambi nel corso del secondo tempo.

ghiviborgo 1 seravezza 0 GHIVIBORGO (4-2-3-1): Butano, Baldacci, Ricci, Vecchi, Arcuri (63’ Ceccanti), Musatti, D.Cannarsa, Boiga (88’ Quochi), Nottoli (80’ Signorini), Mariotti (90’ Mion), Thioune (75’ Longo). All. Cannarsa. SERAVEZZA (4-3-1-2): Lagomarsini, Mosti (73’ Tognoni), Bajic, Paini, Mannelli, Pucci, Bedini, Muhic (79’ Fiore), Fabri, Fontanarosa (66’ Vanzulli), Lepri (73’ Camarlinghi). All. Masitto. Arbitro: Marinoni di Lodi. Rete: 31’ Mosti (autorete). Note: 77’ espulso Paini. Ghivizzano GHIVIZZANO – Derby aspro e combattuto, non bello a livello tecnico ma tremendamente lottato fino all’ultimo dei sei minuti di recupero, vinto con merito dal GhiviBorgo, che centra così la matematica salvezza con due giornate d’anticipo.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ghivi in festa. Salvezza sicura. Seravezza delude Notizie correlate Leggi anche: Festa Prato: Lattarulo in extremis stende il Seravezza Pozzi Anticipi e programma. Grosseto: pareggio e festa rimandata. Occhio al SeravezzaPromozione (matematica) rimandata: il Grosseto, nell’anticipo di ieri pomeriggio, ha pareggiato 1-1 con il Follonica Gavorrano, proprio come il Tau...