GF VIP 2026 Francesca Manzini rivela | Sono innamorata ma lui non lo è di me Poi le parole su Raimondo Todaro

Francesca Manzini, nota conduttrice e imitatrice romana, ha rivelato di essere innamorata di una persona che però non ricambia i suoi sentimenti. La sua confessione è arrivata durante una conversazione nella casa del Grande Fratello Vip, dove ha spiegato che il sentimento è unilaterale. Recentemente, ha anche commentato la sua opinione su Raimondo Todaro, senza entrare in dettagli.

La conduttrice si è lasciata andare e ha aperto il suo cuore: ha ammesso di provare un sentimento (che non sarebbe ricambiato) “Sono innamorata, ma è a senso unico”. A dirlo, senza troppi giri di parole, è stata Francesca Manzini, la conduttrice e imitatrice romana che da settimane è nella casa del Grande Fratello Vip. Lei, che ha legato molto con Raimondo Todaro e ha destato qualche sospetto su quell'amicizia, ha rivelato di avere il cuore impegnato. “La mia situazione è finita mesi fa, ma sto ancora metabolizzando”, aveva detto qualche giorno fa ad Alessandra Mussolini. Francesca Manzini innamorata di Raimondo Todaro? Parla l'ex Marco Scimìa: "Riconosco quegli atteggiamenti" Francesca Manzini ha raccontato di aver avuto una frequentazione di tre, quattro mesi con un uomo di 58 anni che attualmente vive a Washington. 🔗 Leggi su Today.it

GF Vip: Francesca Manzini innamorata di Raimondo Todaro?Nella Casa del Grande Fratello Vip si accendono nuove dinamiche sentimentali che stanno catturando l’attenzione del pubblico.

GF VIP, Francesca Manzini è innamorata di Todaro e glielo dice in faccia: lui le spezza il cuoreNella casa del Grande Fratello Vip, tra dinamiche imprevedibili e rapporti che si evolvono giorno dopo giorno, non mancano i momenti carichi di...

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La dichiarazione di Francesca a RaimondoLegati da un'amicizia speciale, Raimondo e Francesca diventano sempre più intimi: eppure l'uomo non sembra avere dubbi, Francesca è solo un'amica ... grandefratello.mediaset.it

Francesca Manzini al GF Vip svela di essere ancora legata a un uomo misterioso. Non è Raimondo Todaro, ma qualcuno che l’ha segnata. Cosa ha rivelato: facebook