Gazzetta dello Sport | Conte mai così male

Un allenatore di calcio ha rischiato di perdere la posizione dopo una serie di sconfitte consecutive che hanno portato la squadra in una situazione difficile in classifica. La squadra ha subito numerose sconfitte nelle ultime partite, e l’allenatore ha incontrato difficoltà nel trovare soluzioni alla crisi. La situazione si sta aggravando, e il suo futuro nel club appare incerto. La tensione tra la squadra e la società cresce di giorno in giorno.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. NAPOLI – Una stagione che rischia di entrare nella storia, ma dalla parte sbagliata. Come racconta Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, il Napoli di Antonio Conte potrebbe chiudere con il peggior bottino di punti della carriera del tecnico in Serie A. Ancora Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport sottolinea come, anche vincendo tutte le ultime cinque partite, gli azzurri arriverebbero a quota 81, mai così bassa per Conte. La Gazzetta dello Sport, attraverso l’analisi di Vincenzo D’Angelo, evidenzia il paradosso di un allenatore abituato a vincere, ora costretto a fare i conti con una stagione al di sotto dei suoi standard.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Gazzetta dello Sport: “Conte mai così male” Champions League, post Inter-Arsenal: la conferenza stampa integrale di Chivu Notizie correlate Leggi anche: Gazzetta dello Sport: “Ricarica Conte” Leggi anche: Gazzetta dello Sport: “Un Napoli mai visto” Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Napoli, dopo l'addio allo scudetto sui social riesplode il #conteout; Nazionale, c'è anche Max: Allegri ct, quotazioni in salita. È corsa con Conte, ma il Milan...; GAZZETTA - FUTURO CONTE: L’ADDIO AL NAPOLI PUÒ CONVENIRE A TUTTI; Gazzetta insiste: Conte in Nazionale soluzione ideale anche per il Napoli. Conte chiuderà questa stagione col peggior record della sua carriera in Serie ALa Gazzetta dello Sport fa i conti: anche vincendo le ultime cinque partite, il Napoli non supererebbe gli 81 punti. ilnapolista.it Gds – Conte, cadono gli alibi! E adesso deve guardarsi indietro…L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport non esita a riempire di critiche Conte e il suo Napoli, reduci da una brutta sconfitta contro la Lazio per 2-0. mondonapoli.it La prima pagina della Gazzetta di oggi: CHAMPIONS ECCOCI - facebook.com facebook Lewa si avvicina alla Serie A, Gazzetta: "Agente in Italia, vedrà Milan e Juve" x.com