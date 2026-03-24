Gazzetta dello Sport | Ricarica Conte

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Antonio Conte si ferma, ma solo per ripartire più forte. Come racconta la Gazzetta dello Sport, il tecnico del Napoli ha lasciato momentaneamente la squadra per concedersi qualche giorno di relax in famiglia, sfruttando la pausa per le nazionali. Una scelta lucida e programmata, lontana dalle tensioni del passato, che riflette il momento positivo vissuto dagli azzurri. Il viaggio verso Torino, partito all’alba da Capodichino, segna una pausa diversa rispetto a quella di novembre. Oggi il clima è sereno: quattro vittorie consecutive, Napoli a -7 dalla vetta e +8 sul quinto posto, qualificazione Champions quasi in cassaforte. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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