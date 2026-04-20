Il dibattito sul gas russo continua a coinvolgere l’Italia, con la riapertura di un fronte che vede riavvicinarsi due figure politiche appartenenti all’alleanza gialloverde. Dopo la proroga americana sulle sanzioni contro Mosca, le divergenze italiane si fanno più evidenti, portando a una discussione pubblica che riguarda le strategie energetiche del Paese. La questione si inserisce in un contesto europeo in cui il rapporto con la Russia rimane al centro del dibattito.

Il dibattito sul gas russo infiamma l'Europa. Dopo la proroga Usa alla sospensione delle sanzioni verso Mosca, le spaccature italiane diventano più evidenti. Il dilemma rimane tra interessi nazionali e coerenza politica Il tema dellariapertura algas russotorna, ora più che mai, al centro dei dibattiti europei. GliStati Unitihanno prorogato fino al 16 maggio lasospensione di alcune sanzionisulle materie prime energetiche russe, riaccendendo le discussioni sulla possibilità di riaprire agli acquisti da Mosca. Una scelta che rafforza le posizioni di chi, anche in Europa, sostiene un ritorno al gas russo. In realtà, nel continente, le forniture non si sono mai del tutto fermate, alimentando accuse diambiguità e doppi standard.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Gas russo, il dilemma italiano che riavvicina Salvini e Conte: l’asse gialloverde per la riapertura

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