Garante Privacy sanziona Poste Italiane e Postepay per oltre 12,5 milioni

Il Garante per la Privacy ha comminato una multa complessiva superiore a 12,5 milioni di euro a Poste Italiane e Postepay. La sanzione più alta, di circa 6,6 milioni di euro, è stata inflitta alla società Poste Italiane S.p.A., mentre una seconda sanzione di circa 5,9 milioni di euro è stata applicata a Postepay. Le decisioni sono state rese pubbliche nelle ultime ore, senza ulteriori dettagli sui motivi specifici.

Il Garante per la Privacy "ha irrogato una sanzione di 6.624.000 euro a Poste Italiane S.p.A. e una di 5.877.000 euro a Postepay S.p.A., per aver trattato illecitamente i dati personali di milioni di utenti". Lo annuncia una nota dell'Autorità. L'istruttoria - avviata a seguito di numerose segnalazioni e reclami pervenuti a partire da aprile 2024 - "ha riguardato, in particolare, le modalità di funzionamento delle app BancoPosta e Postepay", che "comportavano un'ingerenza eccessivamente invasiva nella sfera privata degli utenti, in quanto non risultavano strettamente necessarie rispetto alle finalità di prevenzione delle frodi".🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Garante Privacy sanziona Poste Italiane e Postepay per oltre 12,5 milioni Notizie correlate Leggi anche: Il Garante alla Privacy sanziona Poste Italiane e Postepay per oltre 12,5 milioni Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Garante Privacy sanziona Poste Italiane e Postepay per oltre 12,5 milioni; Il Garante privacy sanziona Eni per 96mila euro. Il Garante alla Privacy sanziona Poste Italiane e Postepay per oltre 12,5 milioniIl Garante per la Privacy «ha irrogato una sanzione di 6.624.000 euro a Poste Italiane S.p.A. e una di 5.877.000 euro a Postepay S.p.A., per aver trattato ... gazzettadelsud.it