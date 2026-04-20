La squadra Under 13 della Scuola Calcio Segato ha vinto il titolo Interregionale Futsal Elite a Catanzaro, confermando la propria posizione nel calcio giovanile. La competizione si è svolta nella città calabrese, coinvolgendo diverse formazioni di diverse regioni italiane. La vittoria permette alla squadra di aspirare a partecipare alle finali nazionali.

La Scuola Calcio Segato ha confermato il proprio primato nel del futsal giovanile, conquistando il titolo Interregionale Under 13 Futsal Elite. Il trionfo è arrivato a Catanzaro durante il triangolare finale, dove la formazione reggina è riuscita a superare Real Cosenza e Sporting Academy Sala Consilina, siglando la terza vittoria consecutiva in questa specifica categoria. Un modello di crescita costante nel territorio. Il successo ottenuto questo 20 Aprile 2026 non rappresenta un evento isolato, ma il culmine di un percorso sportivo iniziato solo una settimana fa con la vittoria del titolo Regionale Under 13 Elite. La capacità della squadra...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Futsal: la Segato Under 13 trionfa a Catanzaro e punta al nazionale

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