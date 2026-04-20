FuoriSalone tutto il design di zona Tortona
Durante il FuoriSalone, Zona Tortona si anima con numerosi eventi dedicati al design, attirando visitatori da tutta la città. La zona si riempie di esposizioni, installazioni e presentazioni di nuovi prodotti, offrendo un ampio ventaglio di opportunità per scoprire le ultime tendenze. La varietà di iniziative rende difficile visitarle tutte in un solo giorno, tanto che alcuni suggeriscono di dedicare almeno una settimana per assaporarle tutte.
Spoit for choice. Ci vorrebbe una settimana solo per visitare tutti gli eventi di Zona Tortona. Quattro i circuiti principali del distretto: Superstudio SuperNova- Superstudio Più- via Tortona 27 Cuore pulsante del distretto questo spazio ospita big del calibro di Toyo Ito con Design Association, Ross Lovegrove con Karbony, Paola Navone con Abk. Le installazioni immersive di Lexus, Samsung e next 125 guardano al futuro, mentre lo studio di Marcel Wanders, Moooi, festeggia i suoi primi 25 anni, rileggendo i suoi progetti più importanti, in un percorso di circa mille metri quadrati. Da non perdere, infine, il Roof che si trasforma in un laboratorio a cielo aperto con RE.🔗 Leggi su Panorama.it
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