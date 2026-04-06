Parigi-Roubaix 2026 | programma orari tv streaming

Dopo il Giro delle Fiandre 2026, il calendario ciclistico internazionale si arricchisce di un nuovo evento. La Parigi-Roubaix del 2026 si terrà con un programma che include orari specifici e sarà trasmesso sia in tv che in streaming. L’appuntamento si inserisce in una stagione ricca di competizioni di rilievo, attirando gli appassionati di ciclismo in attesa di assistere alle sfide sui percorsi classici.

Dopo lo spettacolo del Giro delle Fiandre 2026, il calendario internazionale propone ora un altro grande appuntamento. Domenica 12 aprile andrà infatti inscena la terza Classica Monumento della stagione, la Parigi-Roubaix. La corsa francese, giunta alla sua 123esima edizione, è nota per la sue estrema difficoltà ed i suoi lunghi tratti in pavé. “L’Inferno del Nord” propone il classico percorso con partenza da Compiègne ed arrivo nel velodromo di Roubaix dopo 260 chilometri appassionanti. Nelle ultime tre edizioni, la Parigi-Roubaix ha avuto un solo padrone: Mathieu Van der Poel. Il fuoriclasse neerlandese deve reagire al dominio assoluto di Tadej Pogacar, capace di imporsi nelle prime due Monumento della stagione. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Parigi-Roubaix 2026: programma, orari, tv, streaming Startlist cronometro a squadre Parigi-Nizza 2026: orari, n. di partenza, tv, streamingProseguirà oggi, martedì 10 marzo, la Parigi-Nizza 2026 di ciclismo: in programma la cronometro a squadre con partenza da Cosne-Cours-sur-Loire ed... Parigi-Nizza 2026 in TV, orari del percorso e dove vederla in diretta e streaming: i favoritiLa "Corsa del Sole" edizione 2026 prende il via oggi domenica 8 marzo con la prima delle 8 tappe in programma. Temi più discussi: Parigi-Roubaix 2026: programma, orari, tv, streaming; Parigi-Roubaix 2026: date, percorso e dove vederla in TV; Clamoroso: la Parigi-Roubaix senza settori di pavé e tre salite inedite!; Giro delle Fiandre, il percorso e i favoriti. Parigi-Roubaix 2026: programma, orari, tv, streamingDopo lo spettacolo del Giro delle Fiandre 2026, il calendario internazionale propone ora un altro grande appuntamento. Domenica 12 aprile andrà infatti ... oasport.it Giro delle Fiandre 2026: Ganna assente, obiettivo Parigi-RoubaixIl Giro delle Fiandre 2026, giunto alla sua centodecima edizione, si prepara a infiammare gli appassionati di ciclismo. La prestigiosa classica belga, una delle Monumento più attese della stagione, si ... it.blastingnews.com È la sua terza vittoria nella seconda “classica” della stagione, ora gli manca solo la Parigi-Roubaix facebook Jonathan Milan conquista il terzo posto alla Gand-Wevelgem 2025: una giornata storica per Lidl-Trek e un grande sostegno al gruppo. Leggi l’analisi completa e le parole del corridore sulla vittoria di Mads Pedersen e la prospettiva Parigi-Roubaix. x.com