Fratelli d’Italia entra in giunta a Ravanusa Avarello nuovo assessore

Fratelli d’Italia ha ufficialmente aderito alla giunta comunale di Ravanusa. La decisione è stata presa durante una riunione a cui hanno partecipato dirigenti e simpatizzanti del partito, alla presenza dell’assessore regionale. In questa occasione è stato annunciato l’ingresso di un nuovo assessore, che ha già assunto le sue funzioni. La composizione dell’esecutivo comunale è ora aggiornata con la presenza del partito di destra.

Fratelli d’Italia entra ufficialmente nella giunta comunale di Ravanusa. La decisione è maturata nel corso di una riunione che ha visto la partecipazione di dirigenti e simpatizzanti del partito alla presenza dell’assessore regionale Giusi Savarino, durante la quale è stata valutata la.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Leggi anche: Villa San Giovanni, nuovo assessore in giunta: entra Cotroneo Fratelli d'Italia attacca la giunta di Riccione: "C'è un assessore al Turismo? La città assente alla principale fiera del settore"Il coordinamento comunale lamenta la mancata presenza di Mattia Guidi sostituito dal presidente del Consiglio comunale Simone Gobbi "persona al di... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: I social di Fratelli d’Italia hanno un debole per Conte; Lo stato maggiore di FdI a Mestre: due giorni di confronto con ministri e parlamentari; Dl Sicurezza: via libera al Senato, rafforziamo tutela cittadini; Fratelli d'Italia, Arianna Meloni a Torino rimette in riga il partito dopo lo scandalo in bisteccheria. Toni lascia Fratelli d’Italia: Diversità di veduteIrene Toni lascia Fratelli d’Italia ed entra a far parte del gruppo misto. È questa la decisione resa nota martedì sera, che sancisce ora un nuovo cambiamento all’interno del consiglio comunale di ... ilrestodelcarlino.it Fratelli d’Italia attacca: il buco da 369 milioni è un regalo di Emiliano. Il Pd: no, di GiorgiaFratelli d’Italia prova a mettere il dito nella piaga, per acuire il solco che divide il governatore pugliese Antonio Decaro dal suo predecessore: «Cominciano a essere più di uno i cerini che Michele ... bari.repubblica.it I centri in Albania funzionano e hanno registrato il transito anche di soggetti ad alta pericolosità sociale, molti dei quali sono stati già rimpatriati. Una delegazione di Fratelli d’Italia ha visitato il centro di Gjader per constatare da vicino l’efficacia di un modello ch x.com I centri in Albania funzionano e hanno registrato il transito anche di soggetti ad alta pericolosità sociale, molti dei quali sono stati già rimpatriati. Una delegazione di Fratelli d’Italia ha visitato il centro di Gjader per constatare da vicino l’efficacia di un modello ch facebook