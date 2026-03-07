Fratelli d' Italia attacca la giunta di Riccione | C' è un assessore al Turismo? La città assente alla principale fiera del settore

Il coordinamento comunale di Fratelli d'Italia ha sollevato dubbi sulla presenza dell'assessore al Turismo a Riccione, evidenziando l'assenza durante una delle fiere più importanti del settore a livello mondiale. La questione riguarda la partecipazione della città all'evento e la rappresentanza ufficiale del Comune in questa occasione. La critica si concentra sulla mancanza di un rappresentante istituzionale durante l'appuntamento internazionale.

Il coordinamento comunale lamenta la mancata presenza di Mattia Guidi sostituito dal presidente del Consiglio comunale Simone Gobbi "persona al di fuori della Giunta Angelini seppur figura istituzionale" “Ma a Riccione esiste un assessore al turismo?” A domandarselo è il coordinamento comunale di Fratelli d'Italia che sottolinea come “Ad una delle più importanti fiere mondiali del turismo, l’assessore Guidi non c’era. Ennesima delusione di un’Amministrazione sempre più allo sbando”. A scatenare la diatriba politica è stata l'assenza di Mattia Guidi dall'Itb di Berlino, una delle fiere più importanti a livello mondiale dedicate agli incontri business tra domanda e offerta: 100mila visitatori, 5. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

