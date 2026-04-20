formazioni ufficiali lecce fiorentina le scelte di di francesco e vanoli per il match di serie a

Le formazioni ufficiali di Lecce e Fiorentina sono state comunicate in vista della partita valida per la 33ª giornata del campionato di Serie A 2025-2026. L'incontro si svolgerà con le scelte di formazione di Di Francesco e Vanoli, allenatori rispettivamente delle due squadre. La sfida si giocherà nel contesto della stagione 202526, con le squadre pronte a scendere in campo secondo le indicazioni tecniche stabilite.

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