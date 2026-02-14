Cesc Fàbregas e Vanoli hanno deciso le formazioni ufficiali di Como e Fiorentina per la partita di Serie A di oggi, che si gioca nel pomeriggio. La scelta dei due allenatori ha influito sulle probabili formazioni, in vista della sfida valida per la 25ª giornata della stagione 202526. La partita si gioca in un clima di grande attesa, con tifosi che sperano in una vittoria importante.

Milan, cosa c’è dietro il rinnovo di Tomori. Dalla figura di Allegri a quel rischio calcolato, tutti i retroscena sulla firma dell’inglese Calciomercato Milan, Tare pesca in Spagna: doppio baby colpo! Quali giocatori potrebbero sbarcare in Italia Girelli lascia la Juventus Women? Clamoroso scenario in casa bianconera, ecco dove potrebbe giocare Diomande incanta mezza Europa ma.Svelato il futuro del talento del Lipsia: un top club si è tirato indietro, ecco dove giocherà Conferenza stampa Gasperini alla vigilia di Napoli Roma: «Domani e con la Juve due scontri diretti, ma non decisivi. Ecco come stanno Dybala e Soulé» Atalanta, Palladino recupera un big per la Lazio: è tornato tra i convocati! Aggiornamenti importanti Ventura non ha dubbi sulla lotta salvezza: «Queste due squadre sono già seriamente compromesse!». 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Formazioni ufficiali Como Fiorentina: le scelte di Fabregas e Vanoli per il match di Serie A

Questa sera allo stadio Franchi si gioca una partita importante tra Fiorentina e Torino.

Questa domenica si gioca una partita importante tra Como e Atalanta, valida per la 23ª giornata di Serie A.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Como-Fiorentina, probabili formazioni e dove vederla in tv; Como-Fiorentina: le probabili formazioni e dove vederla in tv; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale; Como-Fiorentina, le probabili formazioni: recupera Gosens, davanti Kean e i nuovi.

Como – Fiorentina: ecco le formazioni ufficiali!Como – Fiorentina: ecco le formazioni ufficiali del match di oggi, valido per la 25esima giornata di Serie A! Oggi Como – Fiorentina: formazioni ufficiali, ecco tutte le info in merito alla sfida vale ... generationsport.it

Como-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Douvikas guida l'attacco, c'è HarrisonSono state rese note le formazioni ufficiali di Como-Fiorentina, prima gara del sabato di campionato: Fabregas preferisce ancora Douvikas a Morata davanti, mentre Nico Paz torna sulla trequarti, affia ... msn.com

Dove vedere #Como- #Fiorentina in tv Dazn o Sky, orario x.com

Per la Fiorentina c’è la sfida col Como. Due realtà che dovevano lottare per le zone altissime. Una lo sta facendo, l’altra no facebook