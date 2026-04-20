Forlì scopre il golf | 150 neofiti al debutto sul suggestivo campo pratica sul lago

A Forlì si è svolto un evento dedicato al golf, con circa 150 persone che hanno partecipato per la prima volta. L’iniziativa si è svolta sabato nell’area dell’Oasi di Magliano, un campo pratica situato vicino a un lago. L’open day ha visto molti neofiti avvicinarsi a questo sport, approfittando della cornice naturale e dell’atmosfera informale. L’evento ha attirato curiosi e appassionati, creando un’atmosfera vivace e coinvolgente.

Il golf forlivese abbatte i pregiudizi e fa il pieno di entusiasmo. Sabato la cornice naturale dell’Oasi di Magliano si è trasformata in un vivace polmone sportivo per l’annuale open day del golf. I numeri parlano chiaro: 150 partecipanti hanno affollato i green, confermando come questa.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Campo da golf a 18 buche. Poppi punta tutto sul 2027POPPI Un investimento da oltre un milione di euro segna una svolta attesa da anni per il futuro turistico e sportivo del Casentino. Sul Lago di Como un nuovo hotel di lusso accanto allo storico golf: apertura nel 2028Il Corinthia Lake Como sorgerà a Menaggio accanto al secondo campo da golf più antico d’Italia: 58 camere, spa, beach club e accesso diretto al lago...