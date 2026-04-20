Fiori ed erbe spontanee una giornata nella natura di Bobbio

Domenica 26 aprile alle 15 si svolge a Bobbio un’evento dedicato alla raccolta di fiori ed erbe spontanee. Il ritrovo è previsto in piazza Duomo, presso Il piano di sotto. L’iniziativa invita i partecipanti a trascorrere un pomeriggio immersi nella natura, concentrandosi sulla raccolta di piante selvatiche. L’appuntamento è aperto a tutti coloro che desiderano esplorare il territorio e conoscere le specie che crescono spontaneamente nella zona.

Domenica 26 aprile alle ore 15 in piazza Duomo a Bobbio (ritrovo a Il piano di sotto) appuntamento con la raccolta di fiori ed erbe spontanee.Prenotazione obbligatoria. Lisa: 331 8684837, Maria Antonietta: 370 3368723.È consigliato di portarsi uno zaino con acqua e merenda.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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