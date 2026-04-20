Fino Mornasco ricorda il brigadiere Di Maria | 50 anni dopo il sacrificio durante una rapina

A Fino Mornasco, lunedì 20 aprile 2026, si è tenuta una cerimonia per commemorare il brigadiere dei carabinieri Roberto Di Maria, morto durante una rapina 50 anni fa. L'evento ha coinvolto rappresentanti delle forze dell'ordine e cittadini, che si sono riuniti nel luogo dove l'agente perse la vita. La cerimonia si è svolta con la presenza di alcuni familiari e autorità locali.

A Fino Mornasco si è svolta nella mattinata di lunedì 20 aprile 2026 una cerimonia per ricordare il brigadiere dei carabinieri Roberto Di Maria, a cinquant’anni dalla sua morte. L’appuntamento si è tenuto presso il cippo commemorativo all’interno della caserma locale, dove il militare prestava.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Comacchio onora il brigadiere Scantamburlo: 20 anni dopo, il ricordo di un eroe caduto in servizio durante un controllo.Comacchio Ricorda il Brigadiere Scantamburlo, Vent’anni di Silenzio Spezzato da un Eroe Comacchio (Ferrara) – Si è rinnovato ieri, sabato 14 febbraio... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Fino Mornasco ricorda il brigadiere Di Maria: 50 anni dopo il sacrificio durante una rapina; A Fino Mornasco la commemorazione del brigadiere Di Maria a 50 anni dalla morte in servizio; L'allarme in banca, i rapinatori con l'ostaggio, lo sparo mortale: Fino ricorda il brigadiere Roberto Di Maria; In auto con un coltello, due mazze da golf e baseball e droga: denunciato il conducente e sanzionati i passeggeri. Fino Mornasco ricorda il brigadiere Di Maria: 50 anni dopo il sacrificio durante una rapinaCerimonia nella caserma dei carabinieri per l’anniversario della morte del militare, colpito nel 1976 mentre tentava di fermare quattro banditi ... quicomo.it L’allarme in banca, i rapinatori con l’ostaggio, lo sparo mortale: Fino ricorda il brigadiere Roberto Di MariaQuesta mattina, lunedì 20 aprile 2026, si è svolta una cerimonia presso il cippo commemorativo all’interno della Stazione dei Carabinieri di Fino Mornasco, per commemorare il Brigadiere M.A.V.M. Rober ... comozero.it Fino Mornasco, Villa Raimondi, un luogo dove storia, arte e natura si fondono. Le stanze conservano ancora lo stesso fascino di quando ospitarono personaggi illustri che contribuirono a dare l'Italia - facebook.com facebook