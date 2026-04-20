Fila ai Musei Vaticani? Occhio alle false divise che truffano i visitatori

Una lunga fila si forma regolarmente davanti ai Musei Vaticani, attirando molti visitatori ogni giorno. Tuttavia, tra le attese si registrano anche episodi di truffa, con persone che si spacciano per personale ufficiale indossando false divise. Questi individui cercano di ingannare i visitatori, creando situazioni di confusione e potenzialmente mettendo a rischio l’esperienza culturale dei cittadini e dei turisti.

La lunga fila davanti ai Musei Vaticani è da sempre uno degli scenari più riconoscibili della Capitale, ma proprio qui, tra attese e confusione, si inseriscono anche episodi poco chiari che rischiano di trasformare una visita culturale in un’esperienza negativa con truffe più o meno riconoscibili. Tra le tante segnalazioni e i casi più recenti, cresce l’attenzione su comportamenti sospetti che riguardano proprio chi è in coda. Il meccanismo delle finte “divise”: le truffe ai danni dei visitatori in fila ai Musei Vaticani. Secondo quanto emerso anche da un servizio d’inchiesta mandato in onda da Mi Manda Rai Tre di domenica 19 aprile, la truffa ai danni dei visitatori dei Musei Vaticani si basa su un approccio diretto e studiato.🔗 Leggi su Funweek.it

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