L’ex calciatore ha espresso entusiasmo per le prestazioni recenti dell’Inter, dichiarando di essere sempre felice quando la squadra ottiene risultati positivi. Ha anche commentato sul calcio italiano, affermando che senza talento non si può ottenere successo e sottolineando l’importanza di investire sui giovani. Le sue parole riflettono un’attenzione particolare ai giovani talenti e alle strategie di sviluppo nel calcio nazionale.

Calciomercato Inter, l’agente di Valincic avverte: «La Dinamo non lo ha gestito bene, in Serie A piace a questi club!» Barella, critiche e voci di addio spazzate via: messaggio chiaro di Chivu. E contro il Como. Bastoni Barcellona, nuovi aggiornamenti! Catalani in pressing. E spuntano due contropartite a sorpresa Inter Woman, Magull celebra il rinnovo: «Sono felice di poter continuare insieme, mi trovo bene. Futuro? Voglio vincere» Inter Women, l’Under 15 porta a casa il Memorial Gianneschi! In finale battuto il Como 6-1 Inter Primavera Lecce 1-0: Carrara decisivo, tre punti pesantissimi per i nerazzurri. Il resoconto Settore Giovanile Inter, doppia vittoria interna col Sudtirol: Dellafiore scavalca il Milan.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Figo sull’Inter: «Sono sempre contento quando fa bene! Italia? Senza talento non vinci: bisogna lavorare sui giovani»

Notizie correlate

“In Italia bisogna essere ‘amici degli amici’ per lavorare. A Londra guadagno bene e sono diventato papà”“A Londra ho trovato un lavoro remunerativo, mi sono laureato e sono diventato padre di due bambine.

Conferenza stampa Allegri pre Milan Inter: «Il Derby è sempre una partita particolare. Futuro? Sto bene qui, sono molto contento»Calciomercato Juve, spunta una clamorosa idea in vista della sessione estiva! Ecco di chi si tratta Milan Inter, il derby è anche sul mercato! Tra...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Corazón Classic Match, il 13 giugno Real Madrid-Inter Legends; Marie-Louise Eta si prepara per l'esordio in Bundesliga. VIDEO; Corazón Classic Match, l'Inter Legends affronterà il Real Madrid: ecco quando l'incontro di beneficenza.

Figo sull’Inter: Non è ancora finita ma bisogna essere contenti perchéIntervenuto ai microfoni di Sky Sport a margine del Laureus Sport Awards, Luis Figo ha parlato così dell'Inter ... msn.com

Figo: Sono affezionato all'Inter. La stagione sta andando bene, spero che continui cosìL'ex centrocampista nerazzurro dal red carpet dei 'Laureus World Sports Awards 2026': Crisi del calcio italiano? Serve una riflessione ... fcinternews.it

Figo sull’Inter: “Non è ancora finita ma bisogna essere contenti perché…” x.com

'Sputor' attivo sul Faiallo Sono in un posto non figo, di più. Niente Sardegna o Corsica, anche se lo scenario le richiama, ma Liguria. Bando alle ciance, arrivo subito al sodo. Però devo subito mettervi sull'attenti: e passate in moto e macchina, occhio. Avete not facebook