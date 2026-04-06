Un residente italiano afferma di aver trovato un lavoro ben retribuito a Londra, dove si è laureato e ha avuto due bambine. In Italia, secondo la sua testimonianza, non riuscirebbe nemmeno a essere ricollocato nel mercato del lavoro. La sua esperienza mette in luce differenze tra i due paesi riguardo alle opportunità professionali e alle condizioni di vita.

“A Londra ho trovato un lavoro remunerativo, mi sono laureato e sono diventato padre di due bambine. In Italia oggi non riuscirebbero neanche a ricollocarmi”. Renato Paioli, napoletano, classe 1981, è un attore professionista e si è trasferito nella capitale inglese nel 2018. Oggi guadagna oltre 60mila sterline l’anno come autista, portando avanti parallelamente la carriera cinematografica. “Dopo la laurea in Psicologia e Criminologia ho iniziato un master, mi serviva un lavoro che mi avrebbe permesso di gestire il mio tempo, guadagnare bene e poter continuare parallelamente la mia carriera di attore. E così ho fatto”, racconta a ilfattoquotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “In Italia bisogna essere ‘amici degli amici’ per lavorare. A Londra guadagno bene e sono diventato papà”

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