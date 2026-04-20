Il presidente della Federazione italiana calcio ha dichiarato che il suo supporto alla candidatura sarà deciso solo dopo aver incontrato tutte le parti coinvolte. Ha precisato di non avere ancora certezze sulla linea da seguire e che la decisione finale dipenderà dagli incontri con le diverse componenti del settore. La situazione rimane in fase di valutazione e non ci sono ancora decisioni definitive.

“Non ho ancora nessuna certezza di portare avanti la candidatura, ma lo farò soltanto dopo aver incontrato le altre componenti”. Così Giovanni Malagò parlando in conferenza stampa al termine dell’incontro avuto con l’assemblea della Lega Serie A, a Milano, per un confronto sulla sua possibile candidatura a presidente della Figc. “L’ambiente lo conosco molto bene, sono state due ore straordinarie in cui hanno parlato tutti e rinsaldato questa fiducia. Non ho ancora nessuna certezza di portare avanti la candidatura, ma lo farò soltanto dopo aver incontrato le altre componenti”, ha aggiunto. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it

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Figc, Malagò: Bene con Serie A ma deciderò solo dopo incontro con tutte componenti

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