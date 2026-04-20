Fiaso e Fnopi rilanciano sinergia su territorio e professioni

Fiaso e Fnopi hanno annunciato un nuovo accordo per rafforzare la collaborazione sul territorio e tra le professioni sanitarie. L’obiettivo è migliorare l’organizzazione dei servizi e promuovere la valorizzazione delle competenze del personale sanitario. La collaborazione si concentrerà su iniziative condivise per ottimizzare la qualità dell’assistenza e consolidare le reti tra le strutture e i professionisti del settore.

(Adnkronos) – Organizzazione, territorio, qualità dei servizi e valorizzazione della professione infermieristica: sono questi i temi al centro dell'incontro tra Fiaso (Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere) e Fnopi (Federazione nazionale Ordini professioni infermieristiche), che si è svolto nella sede della Fiaso alla presenza del presidente Giuseppe Quintavalle e della presidente degli infermieri Barbara Mangiacavalli,.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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