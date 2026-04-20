Festeggio cent’anni di pasta ora temo la scarsità di grano

Il proprietario di un noto pastificio ha commentato il suo anniversario di cent’anni producendo pasta, sottolineando che al momento i prezzi rimangono invariati. Tuttavia, ha aggiunto che se la crisi dovesse prolungarsi, potrebbero verificarsi problemi legati alle spedizioni e ai costi di finanziamento. La sua preoccupazione principale riguarda la possibile scarsità di grano, che potrebbe influire sulla disponibilità di materie prime per la produzione.

Sulle tavole d’Europa è una star come Jessica Fletcher, la signora in giallo. Solo che lui è lo spaghetto in giallo. Dino Martelli, classe 1945, guida la famiglia che da cent’anni a Lari - colline pisane, borgo etrusco dominato dal Mille in avanti dal Castello dei Vicari - produce una pasta gioiello. Incontrarlo serve a soddisfare tre interrogativi: è ancora possibile in epoca di globalizzazione condurre un’impresa artigiana senza venire meno alla propria tradizione? In tempi di recessione si riesce ancora ad avere mercato per alimenti che costano di più anche se danno molto di più? Infine: l’economia di guerra preoccupa? Mancherà il grano?...🔗 Leggi su Laverita.info

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