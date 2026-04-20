Festa in paese per il nuovo parco | 160mila euro per rilanciare la comunità

Oggi nel paese di Sasso, frazione di Nogaredo, si è svolta la cerimonia di inaugurazione di un nuovo parco pubblico situato nel centro dell’abitato, vicino alla chiesa. L’intervento, costato circa 160mila euro, mira a rivitalizzare la zona e offrire uno spazio di aggregazione per i residenti. La festa ha visto la partecipazione di numerosi abitanti che hanno preso parte alle celebrazioni.

La comunità si ritrova, il paese si rinnova. A Sasso, frazione di Nogaredo, questa mattina è stato inaugurato il nuovo parco pubblico nel cuore dell’abitato, a pochi passi dalla chiesa. Un intervento atteso che restituisce ai residenti uno spazio moderno, pensato per l’incontro e la vita.🔗 Leggi su Trentotoday.it Notizie correlate Il sole torna a scaldare il paese: un’intera comunità in festaMusica, tradizione, buon cibo e uno spettacolo teatrale in dialetto trentino: sono questi gli “ingredienti” che hanno reso la tradizionale Festa del... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Vigili del fuoco, in paese grande festa per celebrare il 30° anniversario degli allievi: Il 75% della nostra forza operativa si è formata in casa; Festa nel paese degli scalpellini. Nuova vita per l’ex scuola materna; Morgongiori, paese in festa per i 105 anni di Letizia Pistis; MURAVERA, Il paese in festa per la Sagra degli Agrumi, domani, 19 aprile, la grande sfilata. Grande festa in paese per l'unico ultracentenario presenteIl 6 aprile a Vigonza Riccardo Moscato ha tagliato il traguardo dei 101 anni. Circondato dall'affetto dei suoi cari ha ricevuto anche la gradita visita del sindaco Gianmaria Boscaro ... padovaoggi.it Vigili del fuoco, in paese grande festa per celebrare il 30° anniversario degli allievi: Il 75% della nostra forza operativa si è formata in casaROMALLO. Oltre 120 giovani allievi provenienti da tutto il distretto, coordinati da 56 vigili del fuoco istruttori, hanno trasformato il paese di Romallo in un esempio vivente di addestramento e dediz ... ildolomiti.it Una giornata di festa trasformata in tragedia, con il racconto del padre che restituisce tutta la drammaticità di quei momenti. Il piccolo Gabriele, 7 anni, è morto annegato in una piscina a Latina: il padre ha provato a salvarlo insieme ad altre persone, ma il risuc - facebook.com facebook 19/4/26. Giochi,festa,tavola rotonda con esperti alla prima giornata diocesana dello sport, in corso di svolgimento questo pomeriggio a Borgo Madonna con la bella accoglienza da parte della parrocchia della Navicella. (foto M. Panajotti e A. Bellato) x.com