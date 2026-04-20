Ferrero ha annunciato il lancio della Nutella Peanut, una versione con arachidi, nel mercato statunitense. La nuova crema sarà disponibile a partire dalla prossima estate negli Stati Uniti. Non sono ancora stati diffusi dettagli sulla sua eventuale distribuzione in Italia o in altri paesi. La presentazione è avvenuta in una conferenza stampa a livello internazionale, senza indicazioni precise sulla data di arrivo nel mercato italiano.

Alba (Cuneo), 20 aprile 2026 – È stata annunciata come la prima innovazione di gusto in oltre sessant’anni di storia: dopo una fase di test di mercato in un numero limitato di punti vendita in Italia e Germania, è pronta a invadere i supermercati di tutto il mondo la Nutella Peanut, crema spalmabile al sapore di arachidi. https:www.quotidiano.netvideocronacamade-in-italy-un-racconto-che-viaggia-nelle-aule-universitarie-jnkvx2yz Divenuta già virale sui social – grazie ai post diffusi dai pochi fortunati che l’hanno testata nella fase di sperimentazione – la nuova versione del best seller di Ferrero non sostituisce semplicemente le nocciole con le arachidi, ma crea una sorta di sovrapposizione tra i due ingredienti, in un equilibrio inedito.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Ferrero lancia la Nutella peanut, alle arachidi, sul mercato Usa: quando arriverà in Italia?

HO PROVATO LA NUOVA NUTELLA PEANUT | ma è davvero buona

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ALIMENTARI - Ferrero Italia lancia Nutella Peanut negli USA: prima innovazione di gusto in 60 anni, plant-based, con arachidi tostate. Esclusiva per il mercato nordamericano. - facebook.com facebook