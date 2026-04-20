Feroce aggressione con coltello e bottiglia | due giovani fermati dai Carabinieri con il taser

Due giovani sono stati fermati dai Carabinieri dopo una violenta aggressione avvenuta in strada, durante la quale sono stati usati un coltello e una bottiglia. L'intervento delle forze dell'ordine è stato necessario per bloccare i due dopo che avevano aggredito altre persone. I militari hanno utilizzato il taser per immobilizzarli e mettere fine alla scena. La vicenda è sotto accertamento.

La violenta aggressione termina con l'intervento dei Carabinieri e l'utilizzo del taser per fermare due giovani. Nei giorni scorsi i Carabinieri della Sezione Radiomobile della compagnia di Ravenna hanno arrestato un cittadino straniero di 26 anni e denunciato a piede libero un minorenne.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Novara, straniera entra all’asilo con un coltello in mano: bloccata dai carabinieri col taserUna donna si è introdotta in un asilo di Novara con un coltello in mano e si è barricata in un locale fino a che i carabinieri non l’hanno bloccata... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Feroce aggressione con coltello e bottiglia: due giovani fermati dai Carabinieri con il taser; ? Coltellate alla madre davanti ai suoi bambini: è tentato omicidio - BresciaToday; VIDEO | La Scientifica nell'appartamento dove è stata uccisa Daniela Zinnanti, si cercano ancora impronte e tracce di sangue; Valditara ha premiato lo studente che difese la prof accoltellata. Accoltellamento in via XII Ottobre, il gip: Logica profondamente criminale. Caccia al terzo uomoConfermata la detenzione in carcere per Ahmed Lahmar Kerkeni, di origini tunisine, e Xhejson Abdullaj, nato in Albania. I due diciottenni che, secondo la ... ilsecoloxix.it Andrea Sciorilli, 21 anni, è stato trovato senza vita nel garage del condominio dove viveva con la famiglia a Vasto. Il corpo, scoperto dal padre, presentava profonde ferite alla testa, al collo e al torace, segni di un’aggressione violenta e feroce. Inutili i soccorsi: - facebook.com facebook