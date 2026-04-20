Canale 5 ha reso noto l’ascolto totale della prima puntata della nuova stagione della serie “I Cesaroni”. Il ritorno della serie ha coinvolto un pubblico che ha seguito con interesse le vicende dei personaggi, le cui storie si sviluppano e si intrecciano in modo continuo. La trasmissione ha ottenuto un risultato di ascolto considerevole, confermando il successo del programma alla sua ripresa.

La nuova stagione della serie di Canale “I Cesaroni” è un successo già dalla prima puntata. Un gradito ritorno per il pubblico con storie che evolvono e s’intrecciano in un nuovo corso seriale. La fiction diretta da Claudio Amendola che ne è anche l’interprete, incrocia le vite di personaggi storici con nuove figure, tra queste quelle di Lucia Ocone e Ricky Memphis. La prima puntata ha ottenuto un grande riscontro: 3,5 milioni di spettatori con una share del 22,6% e il 32,9% sugli adulti 25-54 anni. Ottimo risultato anche sui target più giovani dove l’indice di concentrazione sugli adulti 25-34 anni ha sfiorato 200. Canale 5 ha comunicato oggi che “I Cesaroni” hanno raggiunto 4,2 milioni di Individui in Total Audience.🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - FENOMENO CESARONI: CANALE 5 COMUNICA IL CLAMOROSO ASCOLTO TOTALE

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