FENOMENO CESARONI | CANALE 5 COMUNICA IL CLAMOROSO ASCOLTO TOTALE

Canale 5 ha annunciato che la prima puntata della nuova stagione de “I Cesaroni” ha registrato un ascolto totale molto alto. La serie, che torna con nuove trame e intrecci, ha riscosso un grande interesse tra gli spettatori. La rete ha comunicato i dati di ascolto ufficiali, senza fornire ulteriori dettagli sui numeri specifici. La programmazione continua con ulteriori episodi previsti per le prossime settimane.

La nuova stagione della serie di Canale 5 “I Cesaroni” è un successo già dalla prima puntata. Un gradito ritorno per il pubblico con storie che evolvono e s’intrecciano in un nuovo corso seriale. La fiction diretta da Claudio Amendola che ne è anche l’interprete, incrocia le vite di personaggi storici con nuove figure, tra queste quelle di Lucia Ocone e Ricky Memphis. La prima puntata ha ottenuto un grande riscontro: 3,5 milioni di spettatori con una share del 22,6% e il 32,9% sugli adulti 25-54 anni. Ottimo risultato anche sui target più giovani dove l’indice di concentrazione sugli adulti 25-34 anni ha sfiorato 200. Canale 5 ha comunicato oggi che “I Cesaroni” hanno raggiunto 4,2 milioni di Individui in Total Audience.🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - FENOMENO CESARONI: CANALE 5 COMUNICA IL CLAMOROSO ASCOLTO TOTALE Notizie correlate I Cesaroni 7 – Il Ritorno su Canale 5 al via su Canale 5: cast, episodi e trama della serie cultCi siamo: da stasera, lunedì 13 aprile 2026, tornano “I Cesaroni 7 – Il Ritorno“. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Fuori dal coro: Attenti ai guru: il nuovo fenomeno della bellezza estrema Video; Stasera su Canale 5 tornano I Cesaroni, la famiglia più amata d’Italia: la trama e chi non ci sarà nella nuova stagione; Tutto cambia, ma non loro: i Cesaroni tornano a farci sentire a casa; Ascolti tv, com'è andato il ritorno de 'I Cesaroni' in prima serata contro 'La buona stella'. A che ora inizia I Cesaroni – Il ritorno: l’orario della messa in onda su Canale 5A che ora inizia I Cesaroni - Il ritorno: l'orario della messa in onda su Canale 5 della serie tv. Tutte le informazioni nel dettaglio ... tpi.it Anticipazioni Cesaroni Il Ritorno: Eva è morta nella fiction di Canale 5?| Verità di Marta stravolge tuttoAnticipazioni Cesaroni Il Ritorno: Eva è morta nella fiction di Canale 5? La verità confessata da Marta stravolge tutto ... ilsussidiario.net FENOMENO CESARONI: CANALE 5 COMUNICA IL CLAMOROSO ASCOLTO TOTALE #ICesaroni #Canale5 #SerieTv #Fiction #AscoltiTv x.com Niccolò Centioni dal set alla realtà: il successo del Centioni’s Kitchen vola con il ritorno de I Cesaroni ROMA, 14 APR – Il ritorno de I Cesaroni su Canale 5 si conferma un fenomeno di costume e ascolti, travolgendo il prime time con picchi di oltre 6 milioni di te - facebook.com facebook