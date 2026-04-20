Felice Guarino il Parrucchiere Intollerante tra richieste impossibili e consigli utili
Felice Guarino ha iniziato la sua attività come parrucchiere venticinque anni fa nel suo paese in Basilicata. Nel corso degli anni, ha affrontato richieste da parte dei clienti che spesso sono risultate impossibili da esaudire, ma ha anche fornito consigli pratici per la cura dei capelli. La sua esperienza si è sviluppata nel tempo, consolidando il suo ruolo nel settore.
Felice Guarino, venticinque anni fa, ha iniziato a fare il parrucchiere. Prima al suo paese, in Basilicata. Poi in Umbria. Ora ha un suo salone, a Bastia Umbra. Da novembre, Felice, è per oltre 10mila persone che lo seguono su Instagram, il Parrucchiere Intollerante. Un personaggio di fantasia.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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