Felice Guarino il Parrucchiere Intollerante tra richieste impossibili e consigli utili

Felice Guarino ha iniziato la sua attività come parrucchiere venticinque anni fa nel suo paese in Basilicata. Nel corso degli anni, ha affrontato richieste da parte dei clienti che spesso sono risultate impossibili da esaudire, ma ha anche fornito consigli pratici per la cura dei capelli. La sua esperienza si è sviluppata nel tempo, consolidando il suo ruolo nel settore.