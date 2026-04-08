Con il prezzo della benzina in aumento, chi utilizza quotidianamente la moto si trova a dover affrontare costi più elevati. Per cercare di risparmiare, molti cercano consigli pratici su come ridurre i consumi di carburante. Le strategie più comuni includono controlli periodici del motore, una guida più tranquilla e la manutenzione regolare del veicolo. Queste misure possono contribuire a limitare il consumo di benzina durante l’uso quotidiano.

Con la benzina schizzata ancora una volta su livelli che pesano anche su chi usa le due ruote ogni giorno, risparmiare carburante non è più soltanto una buona abitudine, è una piccola forma di difesa del bilancio di ogni motociclista. In Italia, a inizio aprile, il prezzo medio della verde self service si è riportato attorno a 1,756 euro al litro, in un quadro ancora influenzato dalle tensioni internazionali e dai recenti rialzi energetici. La buona notizia è che sulla moto i margini per consumare meno esistono davvero. Non servono miracoli né andature da lumaca: spesso basta guidare con un po’ più di attenzione e curare alcuni dettagli tecnici che troppo spesso sono trascurati. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Come ridurre i consumi della moto: consigli utili per risparmiare benzina

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