La farmacogenetica studia come le variazioni genetiche di ogni individuo influenzino la risposta ai farmaci. La disciplina si concentra sull'uso del DNA per personalizzare le terapie, con l’obiettivo di migliorare l’efficacia e ridurre gli effetti collaterali. Le differenze nelle reazioni ai medicinali sono spesso evidenti tra le persone, anche quando si tratta dello stesso farmaco. Questa branca della medicina mira a offrire trattamenti più mirati e su misura per ciascuno.

Quante volte, parlando di una terapia, si possono sentire pareri diametralmente opposti. Per qualcuno un farmaco è riuscito ad annullare completamente un disturbo o a correggere un problema, per un altro non ha avuto quasi effetto. Allo stesso modo, esiste un’ampia variabilità di risposta quando si parla di effetti collaterali. Ci sono persone che dopo un trattamento ne sperimentano moltissimi ed altri che nemmeno ricordano da avere assunto la cura. Detto che esistono ovviamente differenze soggettive, è indubbio che alcune persone presentano una risposta completa ad una terapia, altre meno, altre addirittura non ne hanno alcun vantaggio. Il tutto probabilmente avviene in diversi casi, magari per caratteristiche del Dna che “guidano” le risposte alle cure.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Farmacogenetica, cosa può offrire e a chi: a ognuno la sua cura, lo dice il DNA

Notizie correlate

Mondiali 2026, l’Iran si ritira: l’Italia può essere ripescata? Cosa dice il regolamento FIFA e quale può essere lo scenario oraNico Gonzalez torna alla Juventus? La posizione di Spalletti è chiara, ma l’argentino ha questa idea sul futuro.

Evra racconta: «Ecco cosa dissi a Tevez quando tradì lo United». Poi dice la sua su Messi, CR7 e il razzismoBastoni Barcellona, le contropartite la chiave per sbloccare l’affare? Svelata la posizione dell’Inter Newcastle, chiuso il baby colpo...