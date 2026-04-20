Famiglie all’ora di pranzo davanti al pc | come ottenere il voucher da 1.200 euro per i bambini piemontesi

Da torinotoday.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le famiglie piemontesi interessate a ricevere il voucher da 1.200 euro per i servizi per l'infanzia devono partecipare a un click day, come nelle edizioni precedenti. La richiesta può essere effettuata dall’ora di pranzo fino a fine giornata, evitando le ore notturne. Il contributo è destinato a nuclei con un Isee fino a 40mila euro e riguarda la nuova edizione del voucher Vesta.

Non più in piena notte, come nel 2025, ma dall’ora di pranzo a fine giornata. Anche per la nuova edizione del voucher Vesta, che sostiene le famiglie piemontesi con Isee fino a 40mila euro nell’accesso ai servizi per l’infanzia, chi vuole richiedere il contributo deve partecipare a un click day.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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