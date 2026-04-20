Fa un bonifico istantaneo di 15mila euro per ' salvare' il proprio conto è una truffa Recuperata gran parte del maltolto

Recentemente, è stato segnalato un caso in cui una persona ha effettuato un bonifico istantaneo di 15.000 euro con l’intento di salvare il proprio conto, ma si è trattato di una truffa. La polizia ha recuperato gran parte del denaro sottratto. Le autorità avvertono che sono in aumento le truffe condotte da soggetti che si spacciano per operatori bancari, assicurativi o forze dell’ordine, con l’obiettivo di convincere le persone a versare denaro.

E' un continuo proliferare di truffe e raggiri da parte di soggetti che si spacciano falsamente come operatori bancari, assicurativi o forze dell'ordine, lo scopo è sempre quello di ‘spillare’ denaro. Nei giorni scorsi, i carabinieri della stazione di Macerone hanno denunciato un 21enne italiano.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Comprano auto per 26mila euro, revocano il bonifico e la rivendono a 15mila, truffa a Parma: “È il nostro lavoro” Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Fa un bonifico istantaneo di 15mila euro per 'salvare' il proprio conto, è una truffa. Recuperata gran parte del maltolto; Denunciato un 21enne per truffa ai danni di una cesenate -; Sventano la truffa della ballerina: agenti recuperano i soldi del bonifico; Prima chiama l’esperto antifrode. Poi viene chiesto bonifico urgente. Truffa: la banca mette in guardia. Si finge operatore bancario e fa sparire 29mila euro: condannatoUn sms e una telefonata con numero falsificato convincono la vittima a eseguire bonifici istantanei: recuperata gran parte della somma Un sms apparentemente inviato dalla banca con l’avviso di movimen ... youtvrs.it Bonifici istantanei e verifica del beneficiario, dal 9 ottobre arrivano le nuove regole europee: ecco cosa cambiaDal 9 ottobre entrano in vigore le nuove regole Ue (regolamento Ue 2024/886) sui bonifici istantanei. Scatterà infatti l’obbligo per le banche e i prestatori di servizi di pagamento di offrire il ... corriere.it LIGNANO PINETA, TORNA IN SPIAGGIA LA SABBIA RECUPERATA DALLE ALGHE: PIU' DI MILLE METRI CUBI https://www.friulioggi.it/lignano-sabbiadoro/sabbia-lignano-pineta-recupero-spiaggia-20-aprile-2026 #friuli #friulioggi - facebook.com facebook