A Firenze, esperti si sono confrontati sulla necessità di regolamentare l'intelligenza artificiale a livello europeo. Durante l'incontro, si è parlato delle sfide legate alla relazione tra l’IA e il settore dell’informazione e di come questa tecnologia possa influenzare il pluralismo mediatico. Sono state analizzate le implicazioni di un quadro normativo comune per gestire i rischi e le opportunità legate all’uso dell’intelligenza artificiale.

Firenze, 20 aprile 2026 - Dal rapporto tra Intelligenza artificiale e informazione al pluralismo dei media e alla necessità di "regolamentare a livello europeo l'Ia": di questo si è parlato al convegno oggi a Firenze dal titolo ''L'Europa ha un futuro digitale?' promosso dalla Fondazione Circolo Fratelli Rosselli, con la Scuola di Scienze politiche e realizzato grazie al contributo della Direzione generale educazione, ricerca e istituti culturali del Ministero della Cultura. Valdo Spini, presidente della Fondazione Rosselli, ha spiegato che un tema "è come vengono controllate le grandi piattaforme su cui si basa l'IA. Queste hanno bisogno di regolamentazioni e questo è quello che sta cercando di fare l'Unione Europea, a volte trovandosi in dissenso con gli Stati Uniti: penso che dobbiamo incoraggiare questo approccio europeo".🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Esperti a confronto a Firenze: “Serve regolamentare a livello europeo l'Ia”

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