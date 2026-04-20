Energia Salvini | ‘non chiudo l’Italia perché Bruxelles è comandata da cretini’

Il leader di un partito politico ha espresso preoccupazione riguardo alla gestione dell’energia, affermando che l’Italia non dovrebbe chiudere a causa delle decisioni prese a Bruxelles. Ha criticato i responsabili europei, definendoli “cretini”, e ha sottolineato la presenza di chi non riconosce l’aumento dei costi energetici. La dichiarazione è arrivata durante un intervento pubblico in cui ha affrontato temi legati alle politiche energetiche e alle influenze dell’Unione Europea.

Il tema è quindi la sospensione del patto di stabilità e del green deal, fino a cessata emergenza: “La crisi è tale e tanta che le vecchie regole devono essere superate, per assurdo in questo momento si può farlo solo per le spese militari: come governo potrei spendere dieci miliardi per comprare armi ma non per aiutare cittadini e imprese in difficoltà. È una follia”. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * .🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Salvini contro l’Ue: “Non chiudo l’Italia perché Bruxelles è comandata da cretini”

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