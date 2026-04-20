Emiliano rompe il silenzio sul suo futuro | Solo illazioni unica cosa vera è la richiesta di rientrare in magistratura

L’ex presidente della Regione Puglia ha confermato di aver ricevuto una richiesta di rientrare in magistratura, ma ha precisato che le altre notizie circolate negli ultimi giorni sono solo illazioni. Interpellato dall’agenzia di stampa, Emiliano ha sottolineato che l’unica informazione certa riguarda questa richiesta, senza aggiungere dettagli o commenti ulteriori sul suo percorso professionale.