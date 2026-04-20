Emiliano rompe il silenzio sul suo futuro | Solo illazioni unica cosa vera è la richiesta di rientrare in magistratura
L’ex presidente della Regione Puglia ha confermato di aver ricevuto una richiesta di rientrare in magistratura, ma ha precisato che le altre notizie circolate negli ultimi giorni sono solo illazioni. Interpellato dall’agenzia di stampa, Emiliano ha sottolineato che l’unica informazione certa riguarda questa richiesta, senza aggiungere dettagli o commenti ulteriori sul suo percorso professionale.
"L'unica cosa vera è che mi hanno chiesto di rientrare in magistratura". Così l'ex presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, interpellato dall'Ansa, risponde in merito alle notizie che circolano negli ultimi giorni a proposito del suo futuro. Ricostruzioni che l'ex governatore bolla come.🔗 Leggi su Baritoday.it
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