Elmo dice habibi e scoppia il caos | i MAGA furibondi contro un pupazzo

Un video di 41 secondi pubblicato da Sesame Street per celebrare l'Arab American Heritage Month ha provocato una reazione di forte irritazione tra alcuni sostenitori del movimento MAGA. Nel filmato, un pupazzo utilizza la parola “habibi”, che ha suscitato commenti negativi e accuse di stereotipi. La pubblicazione ha ricevuto diverse reazioni sui social media, con utenti che hanno criticato la scelta del contenuto e altri che lo hanno difeso.

Un video di 41 secondi pubblicato da Sesame Street per celebrare l’ Arab American Heritage Month ha scatenato una controversia online che ha diviso profondamente l’opinione pubblica americana. Il protagonista? Elmo, il pupazzo rosso che ha imparato alcune parole in arabo insieme al comico Ramy Youssef. Nel breve filmato, Elmo apprende i termini arabi per “pace” e “ciao”, scoprendo anche la parola “habibi”, che significa “amore mio”. Con il suo caratteristico entusiasmo infantile, il personaggio conclude dicendo: “Felice mese del patrimonio arabo-americano, habibi. Vi vogliamo bene”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sesame Street (@sesamestreet) Quello che doveva essere un semplice gesto educativo e inclusivo si è trasformato in un campo di battaglia virtuale.🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Elmo dice “habibi” e scoppia il caos: i MAGA furibondi contro un pupazzo Notizie correlate Leggi anche: Agcom contro Falsissimo: “Potrebbe chiudere” (e scoppia il caos online) Leggi anche: “È appena morto Olaf. Non avevo mai visto la vita lasciare gli occhi di un pupazzo così”: il video dello schianto a terra del pupazzo di neve versione animatronic è virale