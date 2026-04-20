Dopo il suo secondo divorzio, il cantante ha iniziato una relazione con Elfrida Ismolli, diventata la sua terza moglie. La donna ha raccontato di aver ricevuto molte attenzioni da parte dell’artista, descrivendo il suo approccio come una corte serrata. La coppia si è sposata poco tempo dopo aver iniziato a frequentarsi e da allora sono rimasti insieme.

Quasi subito dopo il secondo divorzio, Edoardo Vianello ha ritrovato il sorriso tra le braccia della terza donna della sua vita: Elfrida Ismolli. L’incontro tra i due è stato del tutto casuale: Edoardo si era recato dal suo dentista per una pulizia dei denti di routine, quando lì, all’improvviso, si è imbattuto nella ragazza albanese – di circa 30 anni più giovane di lui – che gli ha rubato il cuore. È seguita una corte serrata, finché Elfrida non ha ceduto e i due sono convolati a nozze nel 2006. E ovviamente, testimone d’eccezione del loro matrimonio è stato il dentista che li ha fatti conoscere. Ad oggi, Elfrida Ismolli ed Edoardo Vianello sono ancora felicemente sposati.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Elfrida Ismolli, chi è la terza e attuale moglie di Edoardo Vianello: “Le ho fatto una corte serrata”

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