Elezioni FIGC | il fronte della Serie A per il cambio con Malagò

Oggi a Milano si è svolta un’assemblea straordinaria dei dirigenti della Lega Serie A, che si sono riuniti presso la sede del massimo campionato di calcio italiano. Durante l’incontro, i rappresentanti del calcio di prima divisione hanno discusso le strategie e le linee guida da proporre a Giovanni Malagò, in vista di un possibile cambio alla guida del settore a livello nazionale. La riunione ha coinvolto i principali responsabili del calcio professionistico italiano.

I vertici del calcio italiano si sono concentrati oggi a Milano presso la sede della Lega Serie A, dove i dirigenti del massimo campionato hanno tenuto un’assemblea straordinaria per definire le linee guida da presentare a Giovanni Malagò. L’incontro, avvenuto in una mattinata di intenso confronto -sportivo, serve a consolidare la posizione della Serie A in vista delle elezioni Figc fissate per il 22 giugno, durante le quali Malagò si contrappone alla candidatura di Giancarlo Abete. L’atmosfera all’interno della sede milanese è stata caratterizzata dalla presenza dei presidenti dei club, riuniti per discutere la gestione futura della Federazione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Elezioni FIGC: il fronte della Serie A per il cambio con Malagò Notizie correlate Elezioni FIGC, accelerata nella corsa alle elezioni: oggi Malagò incontra la Lega Serie A! Il puntoGasperini Roma, aria d’addio? Il tecnico detta le condizioni per la permanenza: da Ranieri a Massara, passando per il mercato! I 4 punti Ederson... Giovanni Malagò candidato dalla Lega Serie A per la presidenza della FIGC: elezioni il 22 giugnoLe indiscrezioni della vigilia hanno trovato conferma, con la Lega Serie A che ha scelto Giovanni Malagò come candidato alla presidenza della FIGC in... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Successione Gravina: Malagò sfida Abete per la Figc. Programmi, date e percentuali del voto; Il candidato FIGC Malagò verso la presidenza: il fronte della Serie A si compatta; Elezioni Figc, la Lega Serie A converge su Malagò per il dopo-Gravina; I pezzi grossi del calcio scelgono Malagò per la corsa alla FIGC, ma Lotito rompe il fronte: Serve un commissario. Elezioni FIGC, tracciato l’identikit del nuovo presidente: ecco le linee guida da seguire. I dettagliElezioni FIGC, è stato tracciato l'identikit del nuovo presidente. Malagò resta il grande favorito, ma non sono esclude delle sorprese ... juventusnews24.com Elezioni Figc, oggi Malagò incontra la serie A: una settimana di mosse e verticiLa corsa alla presidenza della Figc entra nel vivo: Malagò incontra oggi i presidenti della serie A e il leader della B Bedin, domani Marani (LegaPro), giovedì Aic e allenatori. Stesso giro, poi, per ... corriere.it Elezioni #FIGC Il programma di Malagò x.com https://www.laziochannel.it/2026/04/polemica-elezioni-figc-lazio-nel-caos-tifosi-biancocelesti-in-rivolta/utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook - facebook.com facebook