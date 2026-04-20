Domani sera, su una rete televisiva nazionale, sarà trasmesso un'intervista a Elettra Lamborghini condotta da Francesca Fagnani. La cantante bolognese sarà protagonista di un confronto in cui si parlerà anche del suo look, tra cui un abito particolare e il dettaglio delle scarpe tenute in mano. Durante l'intervista, Elettra dedicherà parole al suo cavallo, creando un momento di intimità che sarà visibile al pubblico.

Bologna, 20 aprile 2026 – Elettra Lamborghini a Belve: la cantante bolognese protagonista del faccia a faccia con Francesca Fagnani domani martedì 21 aprile. C’è attesa tra i fan: l’intervista è un successo annunciato vista la simpatia e la schiettezza che contraddistinguono l’artista. E c’è anche curiosità visto che già nel 2022 Elettra si è seduta su quello sgabello nello studio di Rai2. Ma poi qualcosa è andato storto e la registrazione non è mai andata in onda. https:www.ilrestodelcarlino.itmodenaculturanek-pausa-4a345835 L’intervista saltata nel 2022. Nel gennaio 2025, ospite del podcast di Alessandro Cattelan, la cantante aveva spiegato il perché del suo gesto: " Non avevo capito il gioco, non avevo mai visto quel programma, pensavo fosse un'intervista normalissima.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Elettra Lamborghini a Belve, l'abito da sogno e il mistero delle scarpe in mano. La tenera dedica al suo adorato cavallo

Elettra Lamborghini imita Laura Pausini: IDENTICA!

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