Lo scorso fine settimana, tre navi portacontainer sono approdate nel porto di Taranto nel giro di poche ore, concentrando l’attenzione sul traffico marittimo in relazione all’effetto Hormuz. Le operazioni di sbarco si sono svolte presso il terminal container, attirando l’attenzione sulla movimentazione delle merci e sui collegamenti con le rotte internazionali. La presenza delle navi si inserisce nel quadro delle attività portuali e delle dinamiche del commercio marittimo globale.

Tre navi nel volgere di poche ore nello scorso fine settimana al terminal container del porto di Taranto. Ma non è un improvviso risveglio dell’attività dell’infrastruttura assegnata in concessione al gruppo turco Yilport, quanto gli effetti della crisi dello stretto di Hormuz che si propagano sino a noi. Le navi giunte sono la Talia F di Msc Italia, la Nysted di Maersk e la Montreal di Cma Cgm. Tranne quest’ultima compagnia la cui presenza è abituale nel porto di Taranto in quanto legata al terminalista Yilport, non altrettanto può dirsi per Msc e Maersk. Per Msc l’ultimo approdo risale a marzo, mentre Maersk in passato ha testato il porto di Taranto per verificarne le condizioni operative, ma poi questo non si è tradotto in un flusso di traffico stabile e continuo.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Effetto Hormuz sui traffici. Tre navi portacontainer fanno scalo a Taranto

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