Ederson Juventus Atletico Madrid e Atalanta sempre più vicine all’intesa totale! Le ultimissime sul futuro del brasiliano

Da juventusnews24.com 6 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il mercato delle squadre europee si infiamma intorno al futuro di un centrocampista brasiliano. La Juventus e il club spagnolo stanno trattando con decisione, mentre l'Atalanta è coinvolta nelle negoziazioni per definire un accordo. Negli ultimi giorni si sono intensificate le trattative tra le parti, con l’obiettivo di arrivare a un’intesa totale. Le mosse delle società indicano un forte interesse a concludere l’affare nel breve termine.

di Luca Fioretti Ederson Juventus, il club spagnolo accelera prepotentemente per il centrocampista e cerca la definitiva intesa totale con la forte Atalanta. Il calciomercato estivo entra nel vivo con le  importanti trattative  tra le big europee. Le eccellenti prestazioni offerte sul  campo  durante i consueti  90  minuti hanno acceso i riflettori su moltissimi profili. Ederson  è indubbiamente uno dei nomi più chiacchierati dell’intero panorama calcistico: il centrocampista ha dimostrato una  grandissima continuità, attirando i forti interessi internazionali. La Juventus resta attenta: la dirigenza  aveva seguito il talentuoso ragazzo a più riprese nelle scorse finestre operative, sondando ripetutamente il terreno per capire gli eventuali margini e fargli firmare un importante  contratto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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