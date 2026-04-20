Economia | l’Abruzzo batte Bocconi e il Politecnico al vertice

Un docente abruzzese si piazza al primo posto in Italia nel settore economia e business secondo la classifica di Research, superando università come Bocconi e Politecnico. La graduatoria valuta le performance accademiche e di ricerca delle istituzioni, collocando l’università abruzzese in cima alla classifica nazionale. Questa posizione segna un risultato significativo per il settore universitario della regione.

L’eccellenza accademica in Abruzzo raggiunge una vetta nazionale quando il professor De Massis si posiziona al primo posto in Italia nel settore dell’economia e del business secondo la classifica di Research.com. Il docente, che da circa diciotto mesi è tornato nel territorio regionale per ricoprire la carica di professore ordinario di Economia e gestione delle imprese presso l’università Gabriele d’Annunzio Chieti-Pescara, ha superato colleghi appartenenti a istituzioni storiche come il Politecnico di Milano o l’università Bocconi. Un primato basato sull’impatto scientifico reale. Il traguardo raggiunto dal docente non è frutto di un calcolo superficiale, ma si basa sul D-index, un parametro che misura l’effettivo impatto della produzione scientifica prodotta.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Economia: l’Abruzzo batte Bocconi e il Politecnico al vertice Notizie correlate Home Economia Immobiliare, Baglieri (Sda Bocconi): "73% del pil italiano composto da economia dei servizi""La servitizzazione dell'economia oggi si traduce in un semplice numero: l'Italia ha un prodotto interno lordo che per oltre il 73% è composto... Qs World University: il Politecnico di Milano ancora tra i top atenei mondiali. La Bocconi guida nelle discipline economicheMilano, 25 marzo 2026 – C’è sempre il Politecnico di Milano ai piani alti della classifica QS World University Rankings by Subject 2026 pubblicata...