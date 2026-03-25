Qs World University | il Politecnico di Milano ancora tra i top atenei mondiali La Bocconi guida nelle discipline economiche

Il QS World University Rankings by Subject 2026 è stato pubblicato oggi e mostra ancora una volta il Politecnico di Milano tra le università più alte nel mondo. La classifica evidenzia anche la Bocconi che si distingue come leader nelle discipline economiche. Entrambe le istituzioni sono presenti nella graduatoria, mantenendo le loro posizioni di rilievo rispetto agli altri atenei internazionali.

Milano, 25 marzo 2026 – C’è sempre il Politecnico di Milano ai piani alti della classifica QS World University Rankings by Subject 2026 pubblicata oggi. Su tutto spicca il sesto posto mondiale per l' ArchitetturaAmbiente Costruito che è il miglior piazzamento individuale nel Paese per l'architettura. Ma l’ateneo di Piazza Leonardo si piazza anche al settimo posto in Design e al ventesimo in Ingegneria e Tecnologia, confermandosi un’eccellenza italiana e globale. L'edizione di quest'anno ha preso in esame 6.277 università classificandone 1.912. Il Politecnico è presente in 26 ambiti sui 55 considerati. In 4 discipline si piazza nel migliore 1% al mondo, in 12 discipline nel miglior 5%, in 19 discipline nel miglior 10%. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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