Echi di Belcanto l’opera tra fantasie e virtuosismo | concerto con il clarinettista Rocco Parisi e il pianista Maurizio Barboro

Da forlitoday.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì 23 aprile alle 21, presso la Sala Sangiorgi della Fondazione Angelo Masini a Forlì, prosegue il ciclo de I Concerti del Centenario con “Echi di Belcanto”, un appuntamento che esplora il fascino dell’opera lirica attraverso la rilettura strumentale.Protagonisti della serata due esecutori.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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