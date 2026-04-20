Echi di Belcanto l’opera tra fantasie e virtuosismo | concerto con il clarinettista Rocco Parisi e il pianista Maurizio Barboro
Giovedì 23 aprile alle 21, presso la Sala Sangiorgi della Fondazione Angelo Masini a Forlì, prosegue il ciclo de I Concerti del Centenario con “Echi di Belcanto”, un appuntamento che esplora il fascino dell’opera lirica attraverso la rilettura strumentale.Protagonisti della serata due esecutori.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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Prosegue il ciclo di incontri “Echi Rossiniani. Tra musica e parola”, promosso dal Circolo Amici della Lirica “G. Rossini” ODV di Pesaro. Il terzo appuntamento della rassegna è in programma giovedì 16 aprile alle ore 18 all’Auditorium di Palazzo Montani Ant - facebook.com facebook