È stato annunciato un nuovo evento di Pokémon Pokopia in cui Bulbasaur invita i giocatori a partecipare a una sfida di salto con la corda. L’iniziativa, apparentemente semplice, mira a testare le abilità di riflessi, concentrazione e coordinazione dei partecipanti. L’evento è disponibile da oggi e riguarda tutti gli utenti che vogliono mettersi alla prova con questa attività.

Un evento semplice all’apparenza, ma capace di mettere alla prova riflessi, concentrazione e coordinazione. In Pokémon Pokopia arriva una nuova sfida a tempo limitato che ha già catturato l’attenzione dei giocatori: questa volta protagonista è Bulbasaur, che invita tutti a partecipare a una gara di salto con la corda. Non si tratta solo di un minigioco, ma di un evento strutturato con regole precise, obiettivi progressivi e ricompense. Tra competizione, cooperazione e voglia di battere record, l’esperienza punta a coinvolgere sia chi gioca da solo sia chi preferisce il multiplayer. L’evento, chiamato “Bulbasaur’s Jump Rope Contest”, è attivo dalle ore 5:00 del 19 aprile fino alle 4:59 del 26 aprile (in base all’orario della console).🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - È disponibile il nuovo evento di Pokémon Pokopia dove Bulbasaur sfida i giocatori a saltare con la corda

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