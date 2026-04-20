È stato annunciato un nuovo evento di Pokémon Pokopia che vede come protagonista Bulbasaur, il quale invita i giocatori a partecipare a una sfida di salto con la corda. L'evento, di facile accesso, richiede ai partecipanti di mettere alla prova i propri riflessi, la concentrazione e la coordinazione motoria. La sfida si svolge all’interno dell’universo virtuale del gioco, offrendo un’occasione di divertimento e interazione tra i giocatori e il personaggio di Bulbasaur.

Un evento semplice all’apparenza, ma capace di mettere alla prova riflessi, concentrazione e coordinazione. In Pokémon Pokopia arriva una nuova sfida a tempo limitato che ha già catturato l’attenzione dei giocatori: questa volta protagonista è Bulbasaur, che invita tutti a partecipare a una gara di salto con la corda. Non si tratta solo di un minigioco, ma di un evento strutturato con regole precise, obiettivi progressivi e ricompense. Tra competizione, cooperazione e voglia di battere record, l’esperienza punta a coinvolgere sia chi gioca da solo sia chi preferisce il multiplayer. L’evento, chiamato “Bulbasaur’s Jump Rope Contest”, è attivo dalle ore 5:00 del 19 aprile fino alle 4:59 del 26 aprile (in base all’orario della console).🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - È disponibile il nuovo evento di Pokémon Pokopia dove Bulbasaur sfida i giocatori a saltare con la corda

Notizie correlate

Pokémon Pokopia, Game Freak annuncia il nuovo evento a tempo limitato pieno di cristalliNuovo evento in arrivo per Pokémon Pokopia, e questa volta ruota tutto attorno ai cristalli e a uno dei Pokémon più particolari della serie.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Nintendo Switch 2, nuovo bundle con Pokémon Pokopia: arriverà anche in Italia?; Annunciato il bundle Nintendo Switch 2 con Pokémon Pokopia; Nintendo annuncia un bundle speciale con Switch 2 e Pokémon Pokopia, con data di uscita; News dal mondo gaming: Pokémon Pokopia, Adorable Adventure e Zenless Zone Zero.

Nintendo Switch 2 e Pokémon Pokopia: in arrivo il primo bundle ufficiale della consoleNintendo prepara il bundle Switch 2 con Pokémon Pokopia per il 5 giugno. Il pacchetto, con gioco in digitale, è atteso anche in Europa dopo il successo globale. drcommodore.it

Pokémon Pokopia è il nuovo gioco con la media voti più alta del 2026 su MetacriticChe Pokémon Pokopia abbia ottenuto ottimi voti ve lo abbiamo già raccontato (e Multiplayer.it stesso ha assegnato un ottimo responso all'opera di Koei Tecmo e The Pokémon Company), ma è forse una ... multiplayer.it

Pokémon Pokopia in sconto del 15% anche da Mediaworld! - facebook.com facebook