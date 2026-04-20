Dunlop Sport Maxx Race 2 | Guida all’uso agonistico e pista

Il testo introduce le gomme Dunlop Sport Maxx Race 2, con un focus sulla loro applicazione in ambito agonistico e in pista. Viene specificato che l’articolo include link di affiliazione, che potrebbero generare una commissione senza costi aggiuntivi per chi acquista. La nota di trasparenza mira a chiarire questa presenza di link affiliati, senza entrare in dettagli o opinioni personali.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. La fisica del grip: come i ponti naturali aumentano la rigidità. Quando parliamo di prestazioni estreme in pista, la gestione della deformazione dello pneumatico è un fattore che separa un buon tempo da un record personale. Nel caso dello Dunlop Sport Maxx Race 2, l’ingegneria si è concentrata su un aspetto cruciale: la stabilità strutturale durante le sollecitazioni laterali più violente. Per ottenere questo risultato, Dunlop ha implementato una tecnologia innovativa basata sui “ponti” situati nel primo incavo del battistrada.🔗 Leggi su Ameve.eu

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