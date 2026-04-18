Recentemente sono stati condotti test e confronti sulla gomma Dunlop SportSmart MK3, analizzandone le prestazioni sia su strada che in pista. L’obiettivo è valutare come si comporti in diverse condizioni di utilizzo, considerando aspetti come aderenza, stabilità e durata. Un avviso di trasparenza segnala la presenza di link di affiliazione, che potrebbero generare una commissione senza influire sul prezzo di acquisto.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Dinamica in curva: il segreto del Dynamic Front Formula (DFF). L’evoluzione tecnologica che caratterizza la Dunlop SportSmart MK3 si concentra in modo significativo sulla parte anteriore dello pneumatico. Il cuore di questo aggiornamento è la nuova costruzione basata sul design Dynamic Front Formula (DFF). Questa specifica architettura strutturale è stata progettata per modificare il modo in cui il pneumatico interagisce con il manto stradale durante le fasi critiche della guida, cercando di colmare il divario tra un uso puramente stradale e una gestione più orientata alle prestazioni sportive.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dunlop SportSmart MK3: Pista o Strada? Test e confronto

Dunlop SportSmart MK4 vs SportSmart TT

Notizie correlate

F1, test in Bahrain in diretta: alle 8 piloti in pista per il day-1, Ferrari in pista con LeclercLa diretta del primo giorno degli ultimi test della Formula 1 2026 in Bahrain: giornata di debutto per la Ferrari che manda in pista Leclerc.

Leggi anche: Tutto su Dunlop Mutant

Contenuti utili per approfondire

Dunlop Sportsmart Mk3. Su strada e in pista con la nuova hypersport stradaleNon c’è pace… per i tecnici Dunlop. La Casa anglogiapponese è stata protagonista, nelle ultime due stagioni, di un getto continuo di novità nella famiglia hypersport. Il 2017 ha visto la nascita delle ... moto.it

Dunlop SportSmart MK3: pneumatici per la strada e la pistaI nuovi pneumatici Dunlop SportSmart MK3 sono pensati per un utilizzo sportivo, sia in strada che in pista e non disdegnano il bagnato. Li abbiamo provati in Spagna, davvero in tutte le condizioni Per ... dueruote.it